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Совет ЕС утвердил день начала переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении

  • 21.06.2024, 16:44
  • 1,820
Совет ЕС утвердил день начала переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении

Исторический момент для Украины.

Совет Европейского Союза одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Межправительственные конференции для двух стран начнутся уже 25 июня.

Как пишет hromadske.ua, об этом сообщается в твите бельгийского председательства на платформе X.

Первой начнется межправительственная конференция с Украиной в 15:30 по местному времени, когда в Киеве будет 16:30. Затем в 18:00 по местному времени состоится конференция с Молдовой.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что эта первая межправительственная конференция даст официальный старт переговорам о членстве Украины в ЕС.

«Это исторический момент для Украины и нашего европейского будущего», — подчеркнул Шмыгаль.

Перед этим Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писал, что в Еврокомиссии рекомендовали начать переговоры по членству Украины и Молдовы в ЕС уже в июне, пока в Евросоюзе не начала председательствовать Венгрия.

Постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор заявлял, что второй межправительственной конференции с Украиной в этом году не будет. По его словам, на первых конференциях для Украины и Молдовы одобрят переговорные рамки, а затем для двух стран продолжится процесс скрининга, однако других существенных шагов в этом направлении не ожидается.

Евроинтеграция Украины

Еще в ноябре 2023-го президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС, чтобы продвинуться на пути к вступлению в Евросоюз.

А 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Но Украина еще должна была выполнить 4 дополнительных рекомендации, указанных в Пакете расширения ЕС от 8 ноября 2023 года. Формальное начало переговоров о вступлении в ЕС начинается после того, как Еврокомиссия предложит переговорную рамку, а Европейский Совет ее утвердит.

Так, в начале июня Еврокомиссия дала положительную оценку евроинтеграционному прогрессу Украины и поддержала начало переговоров о вступлении в ЕС. Послы ЕС согласовали рамки для переговоров 14 июня.

Начало переговоров одновременно с другой страной не гарантирует их завершения в то же время, поскольку темп переговоров зависит от скорости реформ и согласования с законодательством ЕС в каждой стране.

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