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Создан революционный магнит, не содержащий редкоземельных металлов

  • 21.06.2024, 16:59
  • 1,674
Создан революционный магнит, не содержащий редкоземельных металлов

Почему это важно?

От домашних компьютеров до поездов на магнитной подвеске, от электроинструментов до устройств МРТ — редкоземельные постоянные магниты окружают нас повсюду. Без них современная жизнь была бы сложнее, поэтому их важность невозможно переоценить. Но добыча редкоземельных элементов, из которых они состоят, часто бывает очень трудным и энергозатратным занятием.

Поэтому ученые искали способы создать магниты без таких элементов и это у них получилось, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Британская компания Materials Nexus в сотрудничестве с учеными из Института Генри Ройса и Университета Шеффилда (Великобритания) создали новый магнит под названием MagNex.

Это постоянный магнит, который не содержит редкоземельных элементов и создан из материалов, стоимость которых составляет лишь 20% стоимости обычных постоянных магнитов.

Создание нового магнита также позволило сократить выбросы углекислого газа на 70%, если считать килограмм CO2 на килограмм материала, по сравнению с постоянными магнитами из редкоземельных элементов.

Постоянные магниты, которые существуют сейчас, были созданы из сплавов редкоземельных элементов в 70-х – 80-х годах прошлого века. Поиск элементов с нужными свойствами и разработка длилась очень долго. Но процесс создания нового магнита MagNex от этапа проекта до его проверки занял в 200 раз меньше времени.

Дело в том, что разработчики нового магнита подключили к поиску необходимых материалов искусственный интеллект (ИИ). По словам ученых, это достижение демонстрирует светлое будущее для материаловедения и производства.

ИИ проанализировал состав более 100 млн потенциальных сплавов, которые необходимы для создания постоянного магнита и не должны содержать редкоземельных элементов. Ученые считают, что такой поход имеет огромный потенциал для создания новых материалов. Авторы нового магнита называют свою разработку "революционной".

Ученые считают, что такой подход к созданию новых материалов может помочь достичь нулевых выбросов углекислого газа и сведет к минимуму потребность в редкоземельных элементах.

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