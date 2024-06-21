Невзоров: До кремлевского дурачка, наконец, дошло 3 Александр Невзоров

21.06.2024, 17:06

6,328

Александр Невзоров

Но «Боржоми» пить уже поздно.

Ну вот, и до кремлевского дурачка, наконец, дошло. Но «Боржоми» пить уже поздно.

Следствием этой войны в любом случае будет утрата Россией своей государственности.

Но ничего страшного. «Дело житейское».

Нет разницы и в том, чем именно насмерть подавится Россия - «победой» или поражением. В любом случае летальный исход страны обеспечен.

Правда, смерть от поражения будет менее мучительной, чем от «победы». (Агония будет короче, да и судороги менее корячистые).

Так или иначе, особо переживать не стоит. Путин уже «потратил» страну. Он принес ее в жертву идиотической и бессмысленной войне.

И речь идет совсем не о 500.000 мертвых или засамоваренных орках.

Не вполне понятно, зачем упырь опять талдычит о какой-то «1000-летней государственности». Его уже одернули многократно, но он как зашкаливший попугай: повторяет «1000 лет…1000 лет».

До 1500 года - «Россия»- один из улусов Орды, платящая дань и лишенная любой самостоятельности. Следующие 200 - эпоха раздраев, когда Россию любой, кто хочет *** во все отверстия. Реальное «государство» начинается лишь с Петра.

Про «1000 лет» - фейк настолько смешной и беспомощный, что обсуждать его всерьез невозможно.

Как, впрочем и вообще все, что несёт Путин.

Александр Невзоров, Telegram