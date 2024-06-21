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Bild: Россия направила к берегам Германии корабль-разведчик

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  • 21.06.2024, 17:12
  • 1,284
Bild: Россия направила к берегам Германии корабль-разведчик

Речь идет про судно «Василий Татищев».

Россия направила к берегам Германии разведывательный корабль «Василий Татищев». Он построен в 1980-е, всего в Балтийском флоте РФ два таких разведчика, пишет Bild.

Отмечается, что корабль, который вышел из Калининград и прошёл вдоль северного побережья Германии, сейчас находится в нейтральных водах Балтийского моря между Килем и островом Фемарн. Его сопровождал патрульный катер ВМС Дании и корабль полиции ФРГ. Однако они не вмешивались, так как корабль не заходил в территориальные воды этих стран.

Как пишут немецкие СМИ, «Василий Татищев» наблюдал за ежегодными учениями НАТО BALTOPS.

«Зачем корабль встал между Килем и Фемарном, неясно. По некоторым данным, у России есть технологии, позволяющие прослушивать сигналы телефонов и создавать помехи для связи и GPS-навигации», - пишет Bild.

Ранее на севере Германии уже возникали проблемы с судоходством из-за сбоев навигации. В Минобороны ФРГ заявили, что сбои, скорее всего, имеют российское происхождение и основаны на помехах в электромагнитном спектре, которые формируются в том числе в Калининградской области.

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