«Беларусбанк» вводит новшество по денежным переводам 21.06.2024, 17:32

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С 19 июля.

«Беларусбанк» с 19 июля введет изменения по платежам через систему мгновенных платежей (СМП).

Так банк увеличит максимальные суммы переводов — за один раз и в сутки. Потолок по разовому платежу поднимут с нынешних 150 до 300 рублей, а по суточному — с 500 до 1000 рублей. При этом максимальное количество переводов мгновенных платежей за одни календарные сутки — пять операций.

Напомним, финучреждение подключилось к сервису СМП в июне 2023 года. Система позволяет отправлять средства круглосуточно без выходных дней в режиме реального времени.