закрыть
21 июня 2024, пятница, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снятся коровы

9
  • 21.06.2024, 18:16
  • 5,300
Лукашенко снятся коровы

К чему это?

Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Ляховичи" ОАО «Крутогорье-Петковичи».

Диктатор поделился, что ему «по ночам снятся коровы».

«Я их ночь дою. Ужас. Лучше нет», — сказал он.

Мы посмотрели, к чему снятся коровы.

По мнению некоторых эзотериков, образ коровы во сне обычно является людям, которым в реальном мире предстоит столкнуться с неприятностями. На вопрос, к чему снится корова, ответил Зигмунд Фрейд. Доеную корову видеть – к неприятностям.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский