Лукашенко снятся коровы

Лукашенко снятся коровы9
- 21.06.2024, 18:16
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К чему это?
Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Ляховичи" ОАО «Крутогорье-Петковичи».
Диктатор поделился, что ему «по ночам снятся коровы».
«Я их ночь дою. Ужас. Лучше нет», — сказал он.
Мы посмотрели, к чему снятся коровы.
По мнению некоторых эзотериков, образ коровы во сне обычно является людям, которым в реальном мире предстоит столкнуться с неприятностями. На вопрос, к чему снится корова, ответил Зигмунд Фрейд. Доеную корову видеть – к неприятностям.