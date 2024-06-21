Лукашенко снятся коровы 9 21.06.2024, 18:16

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К чему это?

Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Ляховичи" ОАО «Крутогорье-Петковичи».

Диктатор поделился, что ему «по ночам снятся коровы».

«Я их ночь дою. Ужас. Лучше нет», — сказал он.

Мы посмотрели, к чему снятся коровы.

По мнению некоторых эзотериков, образ коровы во сне обычно является людям, которым в реальном мире предстоит столкнуться с неприятностями. На вопрос, к чему снится корова, ответил Зигмунд Фрейд. Доеную корову видеть – к неприятностям.