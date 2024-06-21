Глава МИД Польши Радослав Сикорский потроллил Путина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский потроллил Путина2
- 21.06.2024, 18:28
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И призвал его не беспокоиться из-за поражения в войне.
Путину не стоит беспокоиться из-за проигрыша в войне против Украины.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в X (Twitter).
Сикорский напомнил Путину, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Он отметил, что Путин «чрезмерно волнуется» по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это «положит конец тысячелетней российской государственности».
V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.— Radek Sikorski (@radeksikorski) June 21, 2024
He overworries.
1. Moscow was only founded in 1147.
2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.
3. There's national life after empire.
Глава МИД Польши перечислил причины, которые подвергают сомнению заявления Путина:
— Москва была основана только в 1147 году (т.е. не насчитывает и 900 лет истории);
— РФ пережила поражение в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжения в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и Холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны);
— После империи наступает место для «национальной жизни».