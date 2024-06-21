Глава МИД Польши Радослав Сикорский потроллил Путина 2 21.06.2024, 18:28

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Радослав Сикорский

И призвал его не беспокоиться из-за поражения в войне.

Путину не стоит беспокоиться из-за проигрыша в войне против Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в X (Twitter).

Сикорский напомнил Путину, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Он отметил, что Путин «чрезмерно волнуется» по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это «положит конец тысячелетней российской государственности».

V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire. — Radek Sikorski (@radeksikorski) June 21, 2024

Глава МИД Польши перечислил причины, которые подвергают сомнению заявления Путина:

— Москва была основана только в 1147 году (т.е. не насчитывает и 900 лет истории);

— РФ пережила поражение в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжения в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и Холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны);

— После империи наступает место для «национальной жизни».