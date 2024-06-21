Белорусы смогут увидеть уникальную «Клубничную луну» 21.06.2024, 18:40

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Уже на этих выходных.

В июне Солнце находится на самом высоком уровне в году в северном полушарии. Его положение в полдень в день солнцестояния 20 июня этого года является самым высоким. А полнолуние, наблюдаемое на следующий день, является самым низким в году.

Полнолуние в июне, известное как «Клубничная луна», будет максимально полным в пятницу, 21 июня — через день после летнего солнцестояния. Луна также будет яркой и полной в субботу, 22 июня.

Первое летнее полнолуние смогут увидеть все жители нашей планеты. По данным Timeanddate.com, в Беларуси лучшим временем для созерцания за Клубничной луной будет 4:07 утра 22 июня.

Следующее полнолуние можно будет увидеть в воскресенье, 21 июля 2024 года.