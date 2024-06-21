В Сеуле прекрасно понимают опасность Леонид Невзлин

21.06.2024, 19:09

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Леонид Невзлин

Как Южная Корея ответит Путину.

После соглашений о союзничестве между РФ и КНДР Южная Корея заявила, что рассмотрит вопрос о поставках летального оружия Украине. В Сеуле прекрасно отдают себе отчет в опасности, которую несет в себе военно-техническое партнерство Пхеньяна и Москвы. Особенно в сфере ракетных и ядерных технологий.

Если КНДР — это одно из крупнейших мировых хранилищ оружия советского образца, то в Южной Корее ситуации обратная. Это огромный депозит оружия западного образца, в частности, тех же артиллерийских снарядов калибра, используемого в странах НАТО.

На западные системы переходит Украина, и поставки оружия НАТОвского стандарта из Южной Кореи были бы для Киева весьма кстати.

Путин на этой ярмарке тщеславия двух диктаторов прикупил огромное количество смертоносных, хотя и старых снарядов, но при этом сильно разозлил Южную Корею, которая до войны была важнейшим торговым партнером РФ (пятым по объемам).

Думаю, что рассмотрят вопрос о поставках своего качественного оружия Украине в Сеуле положительно, заодно обновят свои склады вооружений на радость местным производителям.

Леонид Невзлин, Telegram