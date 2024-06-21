закрыть
21 июня 2024, пятница, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Лукашенко прячется от плохих новостей

1
  • Артем Синицын
  • 21.06.2024, 19:33
  • 1,780
Как Лукашенко прячется от плохих новостей

В «домике из газет».

На встрече с премьер-министром Романом Головченко Александр Лукашенко затронул тему внешней торговли. В частности, его озаботил рост отрицательного сальдо:

— Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается. Хотя есть определенные, как всегда, настораживающие факторы. Хотелось бы, чтобы мы обратили прежде всего на это внимание. Но самое главное, я заметил в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо. Хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо. Я так понимаю, что Минэкономики и в правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация.

Похоже, кто-то придумал новый подход к проблеме перекладывания ответственности за собственные неудачные решения. И это очень удобно, судите сами.

Приказал остановить цены и это оценили не только сторонники, но и по ту сторону баррикад? В таком случае — все лавры себе. До поры до времени, конечно, пока такое решение не начнет давать предсказуемый результат. Ну, тогда можно и крайних найти, заранее подстелив соломку:

«Если правительство не провалит работу, то эпопея с урегулированием цен в Беларуси будет уникальной операцией для рыночной экономики», — говорил Лукашенко в апреле 2024-го.

А вот когда в результате «уникальных операций» начинает падать внешняя торговля, то ты «узнаешь» об этом из газет, словно ты не тот человек, от которого в этой стране зависит даже уровень содержания камней в пахотных землях.

И делаешь вид, что на такие важные вопросы должны обращать внимание исключительно правительство и министерства. 

Вопрос в том, кто в это поверит. И почему правитель все чаще прибегает к такой тактике. Может усталость сказывается —тридцать лет, как никак, с пальцами на руле.

Но в любом случае мы помним, как он спрятался в «домике из газет» в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в том числе и с территории Беларуси:

«Поэтому та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, я это честно и откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, Генеральным штабом России, скорее всего (я же только это из СМИ знаю), задействована в этой операции», — сказал Лукашенко 24 февраля 2022-го

Остается лишь надеяться на то, что проблема ушедшего в минус сальдо внешней торговли не столь серьезна, как соучастие в чужой войне.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский