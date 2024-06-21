Как Лукашенко прячется от плохих новостей 1 Артем Синицын

21.06.2024, 19:33

1,780

В «домике из газет».

На встрече с премьер-министром Романом Головченко Александр Лукашенко затронул тему внешней торговли. В частности, его озаботил рост отрицательного сальдо:

— Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается. Хотя есть определенные, как всегда, настораживающие факторы. Хотелось бы, чтобы мы обратили прежде всего на это внимание. Но самое главное, я заметил в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо. Хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо. Я так понимаю, что Минэкономики и в правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация.

Похоже, кто-то придумал новый подход к проблеме перекладывания ответственности за собственные неудачные решения. И это очень удобно, судите сами.

Приказал остановить цены и это оценили не только сторонники, но и по ту сторону баррикад? В таком случае — все лавры себе. До поры до времени, конечно, пока такое решение не начнет давать предсказуемый результат. Ну, тогда можно и крайних найти, заранее подстелив соломку:

«Если правительство не провалит работу, то эпопея с урегулированием цен в Беларуси будет уникальной операцией для рыночной экономики», — говорил Лукашенко в апреле 2024-го.

А вот когда в результате «уникальных операций» начинает падать внешняя торговля, то ты «узнаешь» об этом из газет, словно ты не тот человек, от которого в этой стране зависит даже уровень содержания камней в пахотных землях.

И делаешь вид, что на такие важные вопросы должны обращать внимание исключительно правительство и министерства.

Вопрос в том, кто в это поверит. И почему правитель все чаще прибегает к такой тактике. Может усталость сказывается —тридцать лет, как никак, с пальцами на руле.

Но в любом случае мы помним, как он спрятался в «домике из газет» в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в том числе и с территории Беларуси:

«Поэтому та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, я это честно и откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, Генеральным штабом России, скорее всего (я же только это из СМИ знаю), задействована в этой операции», — сказал Лукашенко 24 февраля 2022-го

Остается лишь надеяться на то, что проблема ушедшего в минус сальдо внешней торговли не столь серьезна, как соучастие в чужой войне.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»