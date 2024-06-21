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«Хитрый» ночной удар по Крыму и России: в Сети назвали потери россиян

  • 21.06.2024, 19:44
«Хитрый» ночной удар по Крыму и России: в Сети назвали потери россиян

Возможно, украинские беспилотники поразили ЗРК С-300 противника.

В ночь на пятницу, 21 июня, по Краснодарскому краю России и временно оккупированному Крыму был нанесен «хитрый» удар дронами, в результате которого уничтожены почти 30 противников. Среди них якобы есть «очень ценные специалисты», и некоторые из них отыгрывали важную роль во время ударов по украинской земле, в том числе по военной инфраструктуре тылу.

Части беспилотников удалось прорвать российскую противовоздушную оборону, и на разных объектах на территории полуострова и в РФ уничтожены 28 захватчиков, сообщает «Кремлевская табакерка» в Telegram, ссылаясь на сведения источника в Министерстве обороны РФ.

«Атака была слишком масштабной, отбить ее полностью не удалось. Особенно серьезны потери на объекте возле Ейска (город в Краснодарском крае, - Ред.) и еще в нескольких районах. Удар противника на этот раз был очень подлым - много беспилотников, летели по хитрой траектории», - поделился собеседник.

По его словам, Россия также потеряла ценное оборудование и элементы системы противоздушной обороны. Есть неподтвержденные сведения, что дроны попали в две зенитно-ракетные установки С-300.

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