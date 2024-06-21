Как ВСУ ответят Путину? 2 Юрий Бутусов

21.06.2024, 19:59

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Юрий Бутусов

Россияне для наступления в Харьковской области применяют новую тактику.

Путин прокомментировал бои под Харьковом, и вчера российская авиация впервые применила ФАБ-3000 М54 с модулем наведения по зданию больницы в поселке Липцы Харьковской области. Сражение за Харьков продолжается, нужно удержать высокую интенсивность боевых действий, которую пытается навязать враг.

Липцы – это ворота в Харьков, с этого места враг смог бы взять окрестности Харькова под обстрел ствольной артиллерией. Липцы обороняет 13-я бригада Нацгвардии «Хартия», первый ФАБ-3000 ударил по их району обороны, видео опубликовано на российских каналах. Россияне для наступления на этом направлении применяют новую тактику – постоянные атаки малых групп пехоты при массированной поддержке дронов, авиации и артиллерии. То есть колонны бронетехники не идут на прорыв, но враг активно бьет бомбами, снарядами. Дроны «Ланцет» пытаются выбивать нашу артиллерию и ПВО.

Наши войска действуют в этом районе активно, врага выбивают всеми силами, и потери россиян значительные, у наших войск есть боеприпасы и дроны, а главное – есть пехотинцы, которые имеют преимущество в ближних боях с россиянами. Но враг перебрасывает постоянно пополнение, и битва продолжается.

За один месяц по району обороны «Хартии» россияне сбросили более 400 управляемых авиабомб, один из опорных пунктов был поражен 12 бомбами по 500 кг, но позицию удалось удержать. Это направление, судя по такому массированному применению, является для врага одним из приоритетных.

Вчера также сам Путин заявил, что россияне не позволят выбить свои войска из плацдарма, который они захватили под Харьковом, то есть российское руководство признало свою заинтересованность в решении в свою пользу боев в этом направлении и продолжит пополнять свои силы свежими резервами.

Теперь возникает вопрос, каким будет ответ украинского командования. Какие очевидные для военных варианты решений? Необходимо либо усиление наших войск дополнительными силами, чтобы выдержать такое интенсивное сражение, либо сузить районы обороны 92-й и 13-й бригад, чтобы они смогли сосредоточить все свои силы на направлениях главных усилий врага – и не растягиваться, а концентрироваться.

Боеприпасы на этом направлении есть, врага есть чем и кем уничтожать, но битва без потерь невозможна и вести ее на широком фронте теми же силами крайне сложно. Если не выбить россиян из окрестностей Липцев, если такую интенсивность наши войска не смогут удерживать, россияне, судя по Путину, будут перебрасывать резервы, потому что Липцы имеют важное оперативное и тактическое значение.

Надеемся, что в ответ на угрозы Путина по ситуации в Харьковской области будут адекватные и своевременные решения украинского командования.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»