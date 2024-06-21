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В Минске пьяный рабочий СТО угнал Porsche

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  • 21.06.2024, 20:23
  • 1,642
В Минске пьяный рабочий СТО угнал Porsche

И повредил четыре машины.

В Минске сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД задержали 34-летнего рабочего столичного СТО, который пьяным совершил ДТП, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что выпивший мужчина вместе с другом решил прокатиться на Porsche, которая была на ремонте в СТО.

«В ходе поездки задержанный не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего повредил 4 автомобиля», — сообщили подробности в милиции.

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