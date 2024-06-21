Z-пропагандисты уже взвыли из-за корейских снарядов 21.06.2024, 20:58

И обвиняют друга Путина.

У северокорейских снарядов настолько плохое качество, что часто они становятся причиной потерь в оккупационной армии РФ. Об этом рассказал Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость».

Пропагандисты показали видео российской гаубицы «Д-20», потерянной в результате использования боеприпаса КНДР. Дуло установки буквально разорвало, отбросив остатки на несколько метров.

Инцидент случился в апреле 2024 года. И он далеко не первый.

«Скоро такие снаряды опять валом пойдут. А тем временем «Ростех» старика Чемезова так и не смог наладить поставки в армию новых качественных российских снарядов. Вот теперь и получаем северокорейские де***овые снаряды», — отметил Z-канал.