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Евро-2024: Польша проиграла Австрии

  • 21.06.2024, 21:01
Евро-2024: Польша проиграла Австрии

3:1.

Сборная Австрии по футболу одержала победу над командой Польши в матче чемпионата Европы.

Встреча группы D в Берлине завершилась со счетом 3:1. В составе австрийцев голами отметились Гернот Траунер (9‑я минута), Кристоф Баумгартнер (66) и Марко Арнаутович (78, с пенальти). У поляков автором единственного мяча стал Кшиштоф Пентек (30).

Команда Австрии набрала три очка в двух матчах, поляки занимают последнее место в группе (0 очков). Позже в пятницу в Лейпциге сыграют две другие команды этого квартета — Нидерланды и Франция, в активе которых по 3 балла.

В третьем туре австрийцы сыграют с командой Нидерландов, поляки встретятся со сборной Франции. Оба матча состоятся 25 июня.

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