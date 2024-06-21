Бред опасного сумасшедшего
- Константин Сонин
- 21.06.2024, 21:17
Россия проигрывала много войн в своей истории.
Это какой-то бред. Россия проигрывала много войн в своей истории – и Крымскую войну, и Русско-японскую. Российское имперское государство развалилось после поражения в Первой мировой.
СССР потерпел тяжелое поражение в ненужной и бессмысленной войне, затеянной им в Афганистане. Россия не перестала существовать после этого. Россия не перестанет существовать и когда рухнет путинский режим.
Новое, ответственное правительство признает реальность, выведет войска с оккупированных территорий в Украине и начнет переговоры о компенсации ущерба. Чем быстрее наша страна избавится от Путина, тем быстрее и легче будет возвращение к нормальной жизни.
Константин Сонин, Telegram