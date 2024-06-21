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Бред опасного сумасшедшего

  • Константин Сонин
  • 21.06.2024, 21:17
Бред опасного сумасшедшего
Константин Сонин

Россия проигрывала много войн в своей истории.

Это какой-то бред. Россия проигрывала много войн в своей истории – и Крымскую войну, и Русско-японскую. Российское имперское государство развалилось после поражения в Первой мировой.

СССР потерпел тяжелое поражение в ненужной и бессмысленной войне, затеянной им в Афганистане. Россия не перестала существовать после этого. Россия не перестанет существовать и когда рухнет путинский режим.

Новое, ответственное правительство признает реальность, выведет войска с оккупированных территорий в Украине и начнет переговоры о компенсации ущерба. Чем быстрее наша страна избавится от Путина, тем быстрее и легче будет возвращение к нормальной жизни.

Константин Сонин, Telegram

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