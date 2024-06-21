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Белорус, которого задержали в Армении, получил политическое убежище

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  • 21.06.2024, 21:28
  • 2,132
Белорус, которого задержали в Армении, получил политическое убежище

Его освободили.

Белорус Максим Вайткявичус, задержанный в Армении по запросу белорусских властей, освобожден и получил политическое убежище, сообщает factor.am. Вайткявичуса освободили 19 июня.

Вайткявичуса задержали в феврале при пересечении границы с Арменией на основании того, что Беларусь объявила его в розыск по делу о уклонении от службы. Сначала его задержали на 40 дней, затем срок был продлен. В марте он подал прошение об убежище.

Защита обращала внимание, что в Беларуси он отбыл 15 суток ареста, его преследовали за политические взгляды в 2020 году.

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