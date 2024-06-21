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Ученые выяснили, действительно ли женщины мерзнут сильнее мужчин

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  • 21.06.2024, 21:44
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Ученые выяснили, действительно ли женщины мерзнут сильнее мужчин

Известный миф развеян.

Американские ученые из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек в штате Мэрилэнд выяснили, правда ли женщины обладают повышенной восприимчивостью к холоду по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Предыдущие изыскания показали, что средняя температура тела женщин немного выше, чем у мужчин, но их руки, ноги и уши, как правило, холоднее. Это может быть связано с двумя основными женскими гормонами: эстрогеном и прогестероном. Эстроген расширяет кровеносные сосуды в конечностях, давая теплу уходить, тогда как прогестерон сужает капилляры в коже, повышая внутреннюю температуру, но ограничивая кровоток в конечностях.

В новом исследовании 12 женщин и 16 мужчин должны были находиться в комнате с меняющейся температурой в диапазоне от 17 °C до 31 °C. Участники были одеты в повседневные вещи.

Наблюдавшие за экспериментом ученые также фиксировал показатели организма добровольцев, отслеживая газообмен, электрическую активность в мышцах и температуру кожи.

Участники оценивали свое восприятие комнатной температуры с помощью визуальной шкалы от «очень холодно» до «очень жарко».

Восприятие температуры мужчин и женщин было одинаковым на протяжении всего эксперимента, и их одинаково знобило при более низких температурах. Самая низкая температура, которую они могли выдержать перед тем, как начать дрожать, была одинаковой — 20-21 °C.

Женщины действительно поддерживали немного более высокую температуру тела при низких температурах, чем мужчины. Это может быть связано с тем, что женщины в среднем имели более высокий процент жира в организме, чем мужчины, и, следовательно, большую изоляцию, пишут исследователи в статье.

Температура, при которой женский организм начинает тратить энергию, чтобы оставаться в тепле — то, что исследователи назвали «нижнекритической» температурой — также была немного ниже, чем у мужчин, в среднем примерно на 1 °C.

В совокупности результаты показали, что женщины и мужчины одинаково реагируют на изменения температуры. Любые различия, которые вы можете наблюдать у разных людей, основаны на их индивидуальных различиях в составе тела.

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