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Путин на грани срыва

  • Вадим Денисенко
  • 21.06.2024, 21:53
  • 6,060
Путин на грани срыва
Вадим Денисенко

Сдают нервы.

В Ханое Путин разговорился и второй раз за неделю (первый раз перед форумом в Швейцарии) четко проартикулировал, что ни на какие мирные планы, кроме собственных ультиматумов, не пойдет. Я уже писал ранее, что главный реципиент первого заявления – Китай. Путин опасается, что его могут заставить садиться за стол переговоров. И заставить его теоретически может только товарищ Си. Сейчас он повторил это еще раз.

Предпосылки

1. Путин может сейчас послать Китай, потому что он закупил достаточное оборудование для продолжения войны. И при этом он свято верит, что Китай не сможет отказаться от его нефти.

2. Визит в КНДР – это, кроме всего прочего, демонстрация Запада, что он может посылать всю старую систему миропорядка и ему за это ничего не будет. Но, посылая Китай, он демонстрирует Западу, что он может развернуться на 180 градусов от Китая, если его позовут на переговоры. И главное, он может стать гарантом неприкосновенности для еще десятка стран.

3. Все вышесказанное говорит, что Путин реально находится в сложном психологическом состоянии на фоне тотальной победы над собственными элитами и, как мне кажется, на фоне того, что у него реально сдают нервы (он не привык долго ждать).

Перспективы

1. Путин по каким-то причинам (я считаю, прежде всего психологическим или даже психиатрическим) теряет терпение и хочет ускорить процессы. Но являясь по своей натуре трусом, он все время оставляет себе шаг к отступлению. Существует высокая вероятность того, что мы сейчас войдем в фазу поднятия ставок. Правда, у него нет этих ставок. Точнее две: тотальная мобилизация и ядерное оружие. Обоих этих опций он боится, но сам себя к ним подталкивает, загоняя себя в ситуацию, когда он сам не будет иметь вариантов, кроме худших.

2. Расчет Путина состоит в том, что кто-то один: или американцы или китайцы первые придут его «успокаивать» и здесь он начнет торговаться с ними и снова всех победит.

Вывод

Ситуация становится намного сложнее, потому что вмешался фактор реального психологического срыва Путина. Надеюсь, это не останется незамеченным в главных столицах.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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