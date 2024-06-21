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Зеленский уволил посла Украины в Польше

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  • 21.06.2024, 22:14
Зеленский уволил посла Украины в Польше
Василий Зварич

И направил его в Чехию.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня уволил Василия Зварича с должности посла в Польше и назначил его послом в Чехии.

Об этом пишет «Европейская правда».

Первым указом Зеленский уволил Василия Зварича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше, вторым – назначил его главой дипломатической миссии Украины в Чехии.

Василия Зварича назначили послом в Польше в начале февраля 2022 года.

До этого он занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, был заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

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