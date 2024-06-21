«Ник и Майк»: Лукашенко могут ждать сюрпризы от Китая 2 21.06.2024, 22:17

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Президент Польши летит в Пекин.

Пока Лукашенко осматривал коров в Дзержинске, президент Польши Анджей Дуда летит с четырехдневным визитом в Китай, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Это тот самый элемент давления на Минск, который мы прогнозировали как абсолютно логичный шаг в текущей ситуации. У Китая намного больше интересов с Европейским Союзом и Польшей, чем с престарелым диктатором из Дроздов. Китай способен внести вклад в борьбу с миграционным кризисом, ведь Лукашенко перед Си в долгах как в шелках.

Российский брат Лукашенко по несчастью тоже в последнее время не в фаворе в Пекине. Совмещенный визит Путина в КНДР и Вьетнам там не пришелся по вкусу. КНДР Китай считает зоной своего влияния, а Вьетнам – конкурентом. Возможно, эта была мелкая месть за неготовность покупать российский газ, но стало дополнительным фактором раздражения и очередной альтернативно гениальной многоходовкой.

В общем, понаблюдаем за мигрантами и иными сюрпризами.