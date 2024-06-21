Нидерланды и еще одна страна передадут Украине систему Patriot 21.06.2024, 22:30

Соединенные Штаты также работают над увеличением помощи Украине.

Нидерланды и еще одна страна собираются поставить Украине систему Patriot. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает NL Times.

Оллонгрен не рассказала, какая страна помогает поставлять систему ПВО. Однако она заявила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины.

Министр считает «очень хорошей новостью» то, что Румыния объявила о поставках системы Patriot на этой неделе.

По ее словам, Соединенные Штаты также работают над увеличением помощи Украине.

На прошлой неделе на встрече Patriot в Брюсселе союзники сделали очередную инвентаризацию помощи Украине с противовоздушной обороной. Министр сказала, что «все кусочки пазла» были на столе.