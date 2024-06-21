Под Докшицами произошла страшная авария: легковушка влетела в микроавтобус 21.06.2024, 22:39

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Двое погибших и 11 пострадавших.

Происшествие случилось 21 июня около 19.30 на 107-м километре трассы Р3. По предварительной информации, 47-летний водитель Volkswagen Passat при выезде со второстепенной дороги не пропустил микроавтобус Iveco Daily и столкнулся с ним. От удара транспортные средства вылетели в кювет.

В результате ДТП водитель и 36-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм умерли на месте происшествия. В аварии также пострадали 11 человек, в том числе дети. Их обследуют медики.