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Глава МИД Латвии: Против режима Лукашенко нужно ввести такие же санкции, как и против России

  • 21.06.2024, 23:55
Глава МИД Латвии: Против режима Лукашенко нужно ввести такие же санкции, как и против России
Байба Браже

Рига инициирует соответствующую дискуссию.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает успехом принятие в Европейском Союзе 14-го пакета санкций против России, но призывает распространить на Беларусь ограничения, которые будут действовать в отношении Москвы.

Об этом она сказала после заседания латвийских топ-чиновников по вопросам внешней политики 21 июня, сообщает LSM.lv.

Браже заявила, что латвийская сторона планирует инициировать дискуссию относительно дополнительных санкций против Беларуси.

«Конкретно те санкционные позиции в торговле с Россией, которые есть в списке – мы хотим, чтобы они применялись и к Беларуси. Потому что мы видим из статистики, что группы товаров фактически идут через Беларусь в Россию, потому что там есть таможенный союз», – пояснила глава МИД Латвии.

Хотя ЕС вводит секторальные санкции против Беларуси, запрещая импорт или экспорт определенных товаров, их список не такой широкий, как в случае с Россией.

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