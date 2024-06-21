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Пентагон: США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами

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  • 21.06.2024, 22:59
  • 3,664
Пентагон: США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами

Украина имеет право отвечать, чтобы защитить себя.

США разрешили украинским военным использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ не только возле Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райлер, сообщает AP.

В Америке понимают, что российские оккупанты атакуют Украину ракетами и «шахедами» из так называемой «безопасной зоны» внутри РФ.

«Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя», - сказал Райдер.

В то же время в США утверждают, что политика страны не изменилась, она не является новой.

«Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за рубежа», - сказал представитель армии майор Чарли Дитц.

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