Пентагон: США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами 2 21.06.2024, 22:59

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Украина имеет право отвечать, чтобы защитить себя.

США разрешили украинским военным использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ не только возле Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райлер, сообщает AP.

В Америке понимают, что российские оккупанты атакуют Украину ракетами и «шахедами» из так называемой «безопасной зоны» внутри РФ.

«Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя», - сказал Райдер.

В то же время в США утверждают, что политика страны не изменилась, она не является новой.

«Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за рубежа», - сказал представитель армии майор Чарли Дитц.