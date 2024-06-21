Пентагон: США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами

Пентагон: США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами2
- 21.06.2024, 22:59
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Украина имеет право отвечать, чтобы защитить себя.
США разрешили украинским военным использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ не только возле Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райлер, сообщает AP.
В Америке понимают, что российские оккупанты атакуют Украину ракетами и «шахедами» из так называемой «безопасной зоны» внутри РФ.
«Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя», - сказал Райдер.
В то же время в США утверждают, что политика страны не изменилась, она не является новой.
«Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за рубежа», - сказал представитель армии майор Чарли Дитц.