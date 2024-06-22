Орден с собаками в подарок Telegram-канал «ВремениНаРаскачкуНет»

22.06.2024, 2:44

Что до работы шофером у Кима, то у Пу выходит неплохо.

Позорно-комичные приключения великого геополитика на задворках мира, в КНДР, завершились подарком от Кима-пирожка.

Видимо, в награду за катание на «Аурус» первому шофёру современности дан был орден Ким Ир Сена да пара псов породы пхунсан.

Имён собакам ещё не выбрали, думают. Можно, кстати, Медведеву поручить подобрать клички, что-нибудь погрознее («Калибр», «Ураган»). Заодно ему же поручить выгуливать (рептильный «Коммерсантъ» с почтением сообщает, что собаки будут жить в Москве).

Что касается работы шофёром у Кима, то, судя по довольному виду главного чучхе, у Пу выходит неплохо. Вот и шоферил бы у себя в Питере, как когда-то, вместо того, чтобы подаваться в руководство. Да и сейчас не поздно вернуться. Представляете, приезжает Володин на вокзал, садится в такси и говорит: «Шеф, в Смольный!». Водитель поворачивается, смотрит с укоризной в глаза побелевшему Володину и тихо говорит: «Когда-то ты, Слава, говорил, что без меня нет России».

Теперь об ордене. Пу сравнял счет в негласном матче с министром Лавровым. Того в Африке наградили Орденом Жеребца. А у Пу теперь есть своя орденская экзотика. Что же, обоим кавалерам надо теперь носить, уважать наградивших.

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