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Зеленский назвал самое сложное направление фронта в Украине

  • 22.06.2024, 3:55
Зеленский назвал самое сложное направление фронта в Украине
Владимир Зеленский

Ситуация в Харьковской области стабилизировалась.

Ситуация в Донецкой области Украины сейчас очень тяжелая, особенно сложно на Покровском направлении - там каждый день происходят десятки атак российских оккупантов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 июня. Он отметил, что сегодня заслушал доклады главы Службы внешней разведки Олега Иващенко и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава Украинского государства подчеркнул, что он гордится всеми защитниками нашего государства, которые сейчас храбро отражают российские штурмы.

Зеленский отметил, что ситуация на Харьковщине еще больше стабилизировалась, и это является заслугой украинских военных.

«Донецкая область - очень сложно. Особенно это Покровское направление - десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться на то, что в войне против Украины России что-то удастся», - подчеркнул украинский президент.

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