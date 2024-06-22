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Пожар на заводе Diehl в Берлине: в компании не исключают диверсии

  • 22.06.2024, 5:00
  • 1,312
Пожар на заводе Diehl в Берлине: в компании не исключают диверсии

Российский след?

Масштабный пожар в строительном комплексе в Берлине, принадлежащем металлообрабатывающей компании Diehl Metal Applications, вызвал технический дефект, но не исключено, что к этому привела диверсия.

Об этом в эфире радио rbb24 заявил исполнительный директор компании Томас Гер, сообщает «Европейская правда».

По словам Гера, техническую неисправность как причину пожара на заводе в Берлине установили эксперты из компании, занимающейся страхованием от пожаров.

Он, однако, добавил, что «чисто теоретически» диверсия «могла также привести к техническому дефекту».

Слова руководителя Diehl прозвучали после сообщения таблоида Bild о том, что немецкие спецслужбы изучают теорию о возможной причастности России к пожару на заводе. В пользу этой версии играет то, что предприятие производило оборонную продукцию.

Пожар на заводе Diehl в юго-западной части Берлина произошел 3 мая. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.

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