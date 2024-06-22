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«ВЧК-ОГПУ»: В администрации Путина открыли секретную лабораторию

  • 22.06.2024, 6:00
«ВЧК-ОГПУ»: В администрации Путина открыли секретную лабораторию
Иллюстративное фото

Введены беспрецедентные меры по защите главы Кремля.

Федеральная служба охраны Российской Федерации серьезно усилила меры безопасности Путина. 

Об этом пишет российский проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники. Весной руководство Администрации и Службы безопасности Путина настояли на продлении до 2030 года карантинных мер, связанных с коронавирусом.

Абсолютно все, кто будет находиться в 20 и более метрах от Путина, сдают тест на COVID-19. А те, кто должен контактировать с ним, проходят обязательный недельный карантин. 

«Людей буквально закрывают в проверенных гостиницах или пансионатах (как правило это подведомственные учреждения управделами президента), дистанционно доставляют еду и постоянно проверяют на наличие ковида и еще порядка 10-15 инфекций», - говорится в сообщении.

В здании Администрации Путина есть спецлаборатория, которая числится как воинская часть ФСБ, где у людей берут анализы на наличие контактов с отравляющими веществами. Именно из-за опасности отравления и продлили обязательное тестирование всех, кто может вступить в контакт с Путиным.

Кроме того, ФСО усилила досмотр и обыск всех без исключения. Отмечается, что на инаугурацию Путина и парад на 9 мая людей беспрецедентно обыскивали.

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