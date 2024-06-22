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Нидерланды и Франция сыграли в безголевую ничью

  • 22.06.2024, 0:05
Нидерланды и Франция сыграли в безголевую ничью

Теперь Польша теряет шансы на выход из группы.

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью в матче Евро‑2024. Команды не отметились забитыми мячами.

После того, как сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью, Польша теряет шансы на выход из группы.

Поляки на турнире потерпели два поражения — от «оранжевых» (1:2) и сборной Австрии (1:3) — и занимают последнее место в группе с нулем очков. В активе французов и голландцев по 4 балла, у Австрии — 3. Даже в случае победы над «трехцветными» в третьем туре поляки не смогут уйти с четвертой строчки.

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