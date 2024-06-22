Россия нанесла удар по учебному заведению Ивано-Франковска: был пожар и разрушения 22.06.2024, 8:05

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Образовалась огромная воронка.

В Ивано-Франковске из-за сегодняшней российской воздушной комбинированной атаки пострадало здание учебного заведения, произошел пожар, и один из учебных корпусов был частично разрушен.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

Чрезвычайники рассказали, что в ночь на 22 июня оккупанты нанесли удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.

«В результате образовался воронка 20 кв.м с ликвидированным очагом возгорания. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения», - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, рассказали спасатели, из-за атаки противника также был поврежден легковой автомобиль.

В ГСЧС обнародовали фото последствий вражеского удара по Ивано-Франковску.

Какие еще последствия в Ивано-Франковске

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook рассказал, что в городе из-за вражеской атаки произошли повреждения на двух улицах. Он рассказал, что были зафиксированы повреждения жилья и детского сада - там выбило окна.

В городе обошлось без жертв.