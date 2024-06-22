«Россияне выходят сдаваться по одному или группой» 22.06.2024, 8:10

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Оккупанты попали в двойную ловушку в Волчанске.

На Агрегатном заводе российские военные уже пятые сутки находятся в окружении без возможности получения помощи извне.

Несколько дней назад три штурмовые группы пробовали прорваться на завод, но две из них были уничтожены, лишь малая часть группы вошла на завод.

Но это капля в море, потому что в целом боекомплект, еда и медикаменты у оккупантов там заканчиваются. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью «Фабрике новостей».

«Да, были еще попытки атаковать наши позиции для того, чтобы пробиться на завод, но наши бойцы там все четко организовали. Мы ведь не просто держим их в окружении, а планомерно наносим огневое поражение. Там работают наша авиация и артиллерия. Иногда среди этих руин появляется белый флажок. Российские военные выходят по одному, по два или группой сдаваться в плен», – рассказал военный эксперт.

Затем Жданов добавил, что вокруг этой истории Украина могла бы развернуть шикарную информационно-психологическую операцию. Заставить сдаться вражеский гарнизон с помощью одного лишь огневого контроля – это мощнейший повод для поднятия настроений в обществе и боевого духа украинских солдат, а также для подавления морального состояния врага.

«Я думаю, в Генштабе должны такое развитие событий предусматривать, и, скорее всего, они это осуществят», – спрогнозировал полковник.