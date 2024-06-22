Партизаны обнаружили место лечения спецназа ГРУ РФ в Крыму 22.06.2024, 8:21

За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло десять эвакуационных карет.

Украинские партизаны обнаружили место, где проходит лечение спецназ ГРУ РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих РФ.

Так, за два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло десять эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.