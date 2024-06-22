Пескову пришлось отдуваться за Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

22.06.2024, 8:29

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Соловьев, Медведев и Лавров шагают строем в «психическую атаку».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отдувался за своего шефа, объявившего во Вьетнаме: «А зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?»

Песков выразился так: «Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей».

«Что значит «нам»?!» - восклицал возмущенный Ипполит в «Иронии судьбы». Да, что значит «нам»?

Вам, Путин, Песков и «примкнувшие к ним», руководители. Вам и только вам одним. Не примазывайте к себе народ в канун годовщины мятежных пригожинских дней, когда великого геополитика не вышел поддержать на улицы российских городов ни один человек. Доказав, что у Пу ноль реальной поддержки.

Вы, Путин и компания, начали «спецоперацию» и считаете, что вам «лучше идти до конца»? Пусть так. Грузитесь в машины с автоматами, гранатами, касками: Соловьев, Медведев, Белоусов, Шойгу, Песков, Лавров и другие. Берите своих детей. Путин шофером за руль (отлично водит, Ким был доволен). И всем самосвалом с песнями на передовую. Там стройтесь и шагайте в «психическую атаку». Как говорит Пу, «зачем нам бояться?». Вот и не бойтесь.

Телеграм-канал «СерпомПо»