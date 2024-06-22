Горело три дня: спутниковые фото нефтебазы в российском Азове после атаки 3 22.06.2024, 8:41

3,226

Последствия оказались серьезными.

Пожар на нефтебазе в российском Азове Ростовской области продолжался более трех дней. В конце концов днем в пятницу, 21 июня, его смогли потушить, однако последствия этой атаки БПЛА, которая и привела к возгоранию, оказались серьезными.

На спутниковых снимках видно, что за эти три дня выгорела половина нефтебазы. Соответствующие кадры опубликовал Джордж Баррос, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны (ISW), на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что на спутниковых снимках зафиксирована российская нефтебаза с 14 по 21 июня.

«Полностью выгорела половина нефтебазы – три резервуара из шести. Остальные резервуары вряд ли будут использоваться в ближайшее время – из-за повышения температуры топливо в них все равно пришло в негодность, а инфраструктуре нефтебазы потребуется время на восстановление», – считает военный обозреватель Игаль Левин.

Напомним, ночью 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Местные жители слышали взрывы, вспыхнул мощный пожар.