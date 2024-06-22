закрыть
22 июня 2024, суббота, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Горело три дня: спутниковые фото нефтебазы в российском Азове после атаки

3
  • 22.06.2024, 8:41
  • 3,226
Горело три дня: спутниковые фото нефтебазы в российском Азове после атаки

Последствия оказались серьезными.

Пожар на нефтебазе в российском Азове Ростовской области продолжался более трех дней. В конце концов днем в пятницу, 21 июня, его смогли потушить, однако последствия этой атаки БПЛА, которая и привела к возгоранию, оказались серьезными.

На спутниковых снимках видно, что за эти три дня выгорела половина нефтебазы. Соответствующие кадры опубликовал Джордж Баррос, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны (ISW), на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что на спутниковых снимках зафиксирована российская нефтебаза с 14 по 21 июня.

«Полностью выгорела половина нефтебазы – три резервуара из шести. Остальные резервуары вряд ли будут использоваться в ближайшее время – из-за повышения температуры топливо в них все равно пришло в негодность, а инфраструктуре нефтебазы потребуется время на восстановление», – считает военный обозреватель Игаль Левин.

Напомним, ночью 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Местные жители слышали взрывы, вспыхнул мощный пожар.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский