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Пропагандисты паникуют из-за стратегической ошибки Кремля

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  • 22.06.2024, 8:48
  • 6,562
Пропагандисты паникуют из-за стратегической ошибки Кремля

Россия проиграла Черное море.

Не сумев захватить украинскую Одессу, Россия проиграла битву за Черное море. А на нынешнем этапе у РФ уже нет сил на такую операцию. Это признал российский Z-военкор Роман Сапоньков, передает Диалог.UA.

Он назвал стратегической ошибкой военного командования РФ то, что оно даже не попыталось осуществить захват Одессы. Сегодня уже поздно: Украина выбила флот РФ из Черного моря.

«Надо было держаться зубами. В результате БДК (большие десантные корабли - ред.) все равно утопили в портах и на рейде в Крыму, а морскую пехоту сточили в городских боях и в штурмах посадок. И с отказом от штурма Одессы автоматически проиграли Черное море», - пожаловался кремлевский пропагандист.

Напомним, что в войне против Украины Черноморский флот (ЧФ) РФ понес очень серьезные потери. В частности, был уничтожен его флагман ракетный крейсер «Москва». Всего было разбито или серьезно повреждено не менее 20 российских кораблей и катеров, а также подлодка.

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