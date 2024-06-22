Южная Корея вызвала «на ковер» посла РФ

Южная Корея вызвала «на ковер» посла РФ2
- 22.06.2024, 9:16
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Сеул потребовал немедленно прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.
Южная Корея вызвала посла РФ, чтобы выразить протест относительно нового оборонного договора между Россией и Северной Кореей, который подрывает безопасность в регионе.
Об этом сообщает Associated Press.
Как пишет агентство, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест против соглашения между российским диктатором Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, и призвал Москву немедленно прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.
Южнокорейский дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее наращивать военный потенциал, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает безопасности Юга, предупредив о последствиях для отношений Сеула с Москвой.
Зиновьев в свою очередь заявил южнокорейским официальным лицам, что попытки «угрожать или шантажировать» Россию неприемлемы, и что соглашение с Северной Кореей не направлено против конкретных третьих стран. Посольство России сообщило, что Зиновьев пообещал передать беспокойство Сеула своему руководству в Москве.