Южная Корея вызвала «на ковер» посла РФ 2 22.06.2024, 9:16

3,184

Сеул потребовал немедленно прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.

Южная Корея вызвала посла РФ, чтобы выразить протест относительно нового оборонного договора между Россией и Северной Кореей, который подрывает безопасность в регионе.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест против соглашения между российским диктатором Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, и призвал Москву немедленно прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном.

Южнокорейский дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее наращивать военный потенциал, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает безопасности Юга, предупредив о последствиях для отношений Сеула с Москвой.

Зиновьев в свою очередь заявил южнокорейским официальным лицам, что попытки «угрожать или шантажировать» Россию неприемлемы, и что соглашение с Северной Кореей не направлено против конкретных третьих стран. Посольство России сообщило, что Зиновьев пообещал передать беспокойство Сеула своему руководству в Москве.