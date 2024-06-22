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Самая дешевая модель Jeep вызвала ажиотаж на рынке

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  • 22.06.2024, 9:30
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Самая дешевая модель Jeep вызвала ажиотаж на рынке

Разработка легендарного американского бренда стала хитом.

Компактный кроссовер Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного американского бренда. К электрической модификации в линейке уже добавили бензиновый и гибридные варианты. Автомобиль оказался хитом и вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

Детали стали известны Carscoops. Новый Jeep Avenger уже собрал более 100 000 заказов. При этом модель даже не представлена на приоритетном и самом крупном для себя рынке – домашнем, в США.

А еще компания не начала принимать заказы на новый гибрид Jeep Avenger 4xe с полным приводом. Такой Jeep Avenger 4xe 2025 модельного года готовится к выходу на рынок. Компактный кроссовер получил гибридную силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Есть и другие изменения. Очевидно, что новый Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения «Снег», «Песок и грязь», «Спорт» и «Авто».

Компактный кроссовер Jeep Avenger поначалу появился на рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Гибридный Jeep Avenger E-Hybrid вдобавок оснащен электродвигателем мощностью 28 л.с. Электромобиль Jeep Avenger оснащен 156-сильной силовой установкой и предлагает запас хода до 400 км.

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