Ситуация резко изменилась: украинский командир раскрыл новый план РФ в Харьковской области 22.06.2024, 9:45

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Стороны «поменялись местами».

Силы обороны Украины вынудили российское командование приняты решения о переходе от наступления к глухой обороне в ходе боев на Харьковщине. Об этом в эфире Radio NV сообщил ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.

По его словам, россияне в начале проведения наступательной операции на Харьковщине планировали также наступление на Сумщине. Однако, командованию войск РФ пришлось перебрасывать на Харьковское направление больше подразделений, чем планировалось.

«Вообще (оккупантам пришлось - ред.) изменить там (в Харьковской области - ред.) свои планы от большого продвижения в глубину нашей территории до попытки сейчас удержать хотя бы ту пятикилометровую полосу, которую они отжали в первые дни своего наступления. Сейчас они там уже в глухой обороне», - сказал он.

Кроме того, Дикий отметил, что это не означает облегчения для украинских военных на данном направлении боев. Он добавил, что там продолжаются интенсивные бои неподалеку от Липцов и в городе Волчанск.

«Но это уже бои, где мы в наступлении. Мы там уже поменялись местами», - рассказал экс-командир роты батальона Айдар.