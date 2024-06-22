закрыть
22 июня 2024, суббота, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ситуация резко изменилась: украинский командир раскрыл новый план РФ в Харьковской области

  • 22.06.2024, 9:45
  • 2,980
Ситуация резко изменилась: украинский командир раскрыл новый план РФ в Харьковской области

Стороны «поменялись местами».

Силы обороны Украины вынудили российское командование приняты решения о переходе от наступления к глухой обороне в ходе боев на Харьковщине. Об этом в эфире Radio NV сообщил ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий.

По его словам, россияне в начале проведения наступательной операции на Харьковщине планировали также наступление на Сумщине. Однако, командованию войск РФ пришлось перебрасывать на Харьковское направление больше подразделений, чем планировалось.

«Вообще (оккупантам пришлось - ред.) изменить там (в Харьковской области - ред.) свои планы от большого продвижения в глубину нашей территории до попытки сейчас удержать хотя бы ту пятикилометровую полосу, которую они отжали в первые дни своего наступления. Сейчас они там уже в глухой обороне», - сказал он.

Кроме того, Дикий отметил, что это не означает облегчения для украинских военных на данном направлении боев. Он добавил, что там продолжаются интенсивные бои неподалеку от Липцов и в городе Волчанск.

«Но это уже бои, где мы в наступлении. Мы там уже поменялись местами», - рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский