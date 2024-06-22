«Чтобы лучше понять заказчика, сутки провела с повязкой на глазах» 22.06.2024, 9:52

Дизайнер из Гродно сделала интерьер для человека, потерявшего зрение.

Эта двухкомнатная квартира в Гродно с виду ничем не отличается от квартир в других новостройках: современная планировка, свежий и сделанный со вкусом ремонт… Казалось бы, ничего необычного. Но один нюанс все же имеется: здесь живет человек, потерявший зрение. А значит, внутри точно есть малозаметные детали, помогающие владельцу в повседневной жизни, пишет onliner.by.

Чтобы реализовать такой нетривиальный проект, дизайнеру Тамаре Королько пришлось выйти за привычные рамки: она ходила по собственному дому с закрытыми глазами, а однажды целые сутки провела с повязкой на глазах. И вот что у нее получилось.

— Мне позвонил мужчина с вопросом, можно ли сделать ремонт в ванной и кухне, имея небольшую сумму денег. Лишь в конце разговора он обмолвился, что после аварии полностью потерял зрение и ничего не видит. Оказалось, в Гродно он приехал для обучения на массажиста. Впоследствии здесь и остался: нашел работу в больнице, купил квартиру. Услышав его историю, я поняла, что хочу сделать для этого человека больше, и предложила выполнить перепланировку жилья и его полное преображение, — вспоминает Тамара.

Самым важным было организовать пространство так, чтобы оно было безопасным и комфортным для владельца, но при этом не потеряло в эстетике

— Я внимательно подмечала самые мелкие детали. Например, как заказчик скользил по стене рукой, проходя коридор, — в дальнейшем я декорировала его деревянным молдингом, который помогает ориентироваться в квартире и служит направляющей линией. А воспоминания о детских путешествиях в Карелию заложили цветовую палитру интерьера.

Чтобы лучше понять клиента, Тамара даже ходила по собственному дому с закрытыми глазами, а однажды целые сутки провела с повязкой на глазах.

— Когда отключается орган зрения, усиливается слуховое и тактильное восприятие. Это диктует и подбор материалов — они должны быть приятными по своей температуре, текстуре.

Первым делом дизайнер занялась разработкой планировочного решения. От застройщика квартире досталась типовая конфигурация: прихожая, изолированная кухня, гостиная, спальня и раздельный санузел. Все это расположилось на площади в 65,5 «квадрата».

— Я сразу же задалась вопросом: как объяснить человеку, который не видит, как все это будет выглядеть, где и какая мебель будет стоять? Так дома образовался кружок «Очумелые ручки». Поверх распечатанной планировки я наносила различные материалы, чтобы добавить изображению объем и таким образом передать информацию. Пластилин — это стены. Стразик под пальцем — дверной проем, обозначающий вход в другую комнату. Губка? Да это же спальное место! Бархат, пластырь, скотч, картон, нитки — все здесь имело свое значение.

В квартире наметились две зоны — гостевая и хозяйская. Первую занял массажный кабинет. А вот вторая стала похожа на квартиру-студию: она объединила кухню, небольшую гостиную с диваном (позже его заменила детская кроватка) и спальню. Для сохранения приватности комната закрывается на ключ: все-таки к заказчику часто приходят чужие люди.

— Я учитывала, сколько шагов нужно сделать владельцу до того или иного объекта, что окажется у него на пути.

Перегородки застройщика пришлось демонтировать. Вместо них мы возвели новые стены довольно замысловатых форм — на плане они выглядят как зигзаги. Это позволило разместить в образовавшихся нишах встроенные шкафы — таким образом пространство стало безопаснее. А еще в квартире есть закругленные углы — их удалось сделать за счет гибкого плинтуса из полиуретана.

— Особое внимание я уделила тому, как должны открываться дверцы шкафчиков, чтобы не травмировать хозяина. Например, верхние фасады на кухне — на газлифтах и выдвигаются наверх.

В отделке Тамара старалась использовать недорогие, но в то же время прочные и износостойкие материалы, не очень требовательные в уходе.

— Заказчик может не сразу обнаружить пролитую на полу воду или только спустя некоторое время вытереть скопившуюся на смесителях жидкость, чтобы там не образовывался камень. Так что эти нюансы тоже пришлось учитывать. Мы удачно приобрели на скидке кварц-винил, чтобы использовать его в качестве напольного покрытия. В санузле положили плитку из керамогранита. Для стен купили обои под покраску (взяли рулоны по 25 метров, так вышло выгоднее).

Мебель дизайнер подобрала прочную и надежную.

А вот к стилистике больших требований владелец жилья не выдвигал. Главное, чтобы в квартире было уютно, красиво и безопасно. В итоге получился современный интерьер со своими фишечками.

Пройдемся по конкретным зонам. Прихожую Тамара разделила на хозяйскую часть, где расположен шкаф для заказчика, и гостевую, где свои вещи могут оставить посетители. Стены здесь акцентные, частично покрыты обоями с рисунком. Их отделяет от более спокойной поверхности тот самый деревянный молдинг, по которому собственник ориентируется в пространстве. Здесь висит большое зеркало, а в нише синего цвета спрятаны пуф и декоративная ваза.

— Из коридора просматривается массажный кабинет. Расположение столика, уютного плетеного кресла из ротанга и группы светильников над ними не случайны. Они словно манят человека заглянуть и узнать, а что же там? Даже температура лампочек подобрана так, чтобы настроить посетителя на массажные процедуры. Мне хотелось сделать пространство, которое будто обнимает и обволакивает. Поэтому в данной комнате и предусмотрены закругленные углы.

Вдоль стены установлена полочка, на которую удобно ставить сезонный декор. Изюминку комнате добавляет яркое цветовое пятно — комод ягодного оттенка.

— Приватную часть квартиры мы зонировали с помощью колористики и приема шкатулочки, когда стены и потолок окрашены в один тон. На кухне сочетаются природные оттенки зеленого (символизируют леса Карелии) и умиротворенного серого (олицетворяют природную туманность). А вот в спальне используется насыщенный желтый — цвет восхода солнца. Расположение кровати (она как бы скрыта от основного помещения) позволяет использовать даже такой активный оттенок.

Кухня получилась практичной и функциональной. Хозяин часто готовит, поэтому все его перемещения по этой комнате были хорошо продуманы. Здесь достаточно мест для хранения, а округлая форма стола учитывает требования безопасности.

Кухню и спальню разделяет встроенный шкаф, который состоит из трех частей. Две из них отданы под одежду, еще одна — под хозяйственные нужды: здесь можно хранить гладильную доску, сушилку и прочее.

В зоне спальни расположена кровать с подъемным механизмом. В ее изголовье сконструирован выступ с полочкой, куда можно положить мелкие вещицы.

Также в приватной части квартиры нашлось пару «лишних» метров для гостиной, где разместились диван, тумба и телевизор (правда, теперь там детская кроватка). Сама квартира находится на верхнем этаже, да еще с южной стороны, поэтому в ней появился кондиционер. При необходимости эту зону можно отгородить от кухни плотной портьерой.

Санузел Тамара решила сделать совмещенным — это наиболее практичный вариант. Там предусмотрена ванна увеличенного размера (180×80 см) с нишей для ног. Подбиралась она под рост заказчика, чтобы он с комфортом мог в ней разместиться и отдохнуть. Умывальник и смесители встроенные, а столешница под раковину выполнена из искусственного камня, который не сильно прихотлив в эксплуатации.

— Меня обрадовало, что заказчик согласился добавить в интерьер предметы искусства. Так в квартире появились постеры, декоративное панно, картина. Все это придает фактурность обстановке, но в то же время является безопасным для человека, так как имеет свое предсказуемое место.