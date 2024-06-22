ВСУ комбинированно атаковали секретную базу РФ с «Шахедами» 22.06.2024, 9:59

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Поражены «жирные» цели.

В ночь на 21 июня Украина нанесла очень серьезный удар по российской армии. Под Ейском в Краснодарском крае был прилет по секретной базе ВС РФ.

Об этом рассказал известный украинский блогер «Николаевский Ванек», связанный с ВСУ.

Он отметил, что в ходе своей операции Силы обороны использовали комбинированную тактику, применив вместе ракеты и дроны-камикадзе. Перехватить их у россиян не получилось.

«Все вы наблюдали полеты разных неизвестных «мопедов» (ударных дронов - ред.) вчерашней ночью... Это была комбинированная ракетно-«мопедная» атака... Все ракеты прилетели», - рассказал блогер. Он уточнил, что целью стала база ВС РФ, которая специализируется на применении дронов-камикадзе «Шахед». «Недавно в официальных сводках от Воздушных сил вы могли видеть, что «мопеды» запускают с района Ейска. Так вот, туда это все добро и прилетело. Там не только готовили эти «мопеды» к пускам, так еще и обучались, жили и вообще хорошо себя чувствовали. Были там реальные специалисты... Есть предварительные замечательные данные о потерях, в том числе «жирных рыб», - сообщил «Николаевский Ванек».

Он уточнил, что ВСУ той ночью поразили несколько объектов, использовав разные беспилотники. Целью стал и Астраханский газоперерабатывающий завод, который находится более чем в 800 км от территорий Украины, подконтрольных ВСУ.

Помимо него, под ударом оказался ряд воинских частей ВС РФ, а также нефтеперерабатывающие заводы. Блогер утверждает, что у Сил обороны Украины уже имеются беспилотники, способные преодолевать более 2 тыс. км. Некоторые тестировали против РФ.

«Объектов, как вы понимаете, там в тылу на болотах хватает. И они голые, потому что прикрывать их нечем, кроме стрелкотни... Уверен, последующие «мопедные» атаки нас порадуют еще больше», - сообщил «Николаевский Ванек».