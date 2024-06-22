Топ живописных мест для летних путешествий по Беларуси 22.06.2024, 10:13

Подальше от городской духоты.

Лето в Беларуси обещает быть жарким, в связи с чем журналисты nashaniva.com решили собрать топ мест, где можно дышать полной грудью, плавать и наслаждаться природой.

Подвесные деревянные мосты через Нарочанку в Вилейском районе

Самый удобный транспорт для того, чтобы исследовать все мосты Вилейского района, конечно, авто. Но можно обойтись и автобусом — сначала доехать до самой Вилейки, а потом перемещаться между деревнями — на автобусах и пешком.

Первый ориентир — деревня Ручица. Раньше она называлась Ганута и имела известную историю: для Михаила Огинского это место служило летней резиденцией, здесь был построен большой дворец и хозяйственный двор. Некоторые считают, что именно здесь Огинский написал полонез «Прощание с Родиной».

К сожалению, в 1943 году деревню сожгли, а дворец разобрали на кирпич. Но наша цель — подвесной мост — функционирует и служит средством перехода через реку Нарочанку к соседней деревне Красница.

Координаты: 54.45088, 26.66602

Еще один подвесной мост найдете в четырех километрах пешком — в пределах деревень Вайдени и Долгое.

Координаты: 54.48251, 26.71886

Самый обновленный и минимально экстремальный мост ждет в деревне Набережная. Двигаясь туда, советуем зайти в Принту, чтобы загадать желание у знаменитого дуба-гиганта. Дерево еще называют Шивой. Говорят, что все загаданное там сбывается.

Координаты: 54.50005, 26.73593

По следами былых ледников

Голубые озера включают в себя 15 озер, образованных в результате топления ледника. Окаймленные сосновыми борами, находятся они в Мядельском районе, рядом с деревней Грумбиненты.

На месте можно отправиться на трекинг-экскурсию по одному из маршрутов — тропа троллей, Болдуцкая или экотропа, которая так и называется — Голубые озера, и, конечно же, наплаваться от души.

Существует и вариант для самых натренированных — поход по окрестностям протяженностью 16 километров. Проще всего здесь довериться профессионалам-гидам. Среди их предложений — супернасыщенная программа на день: возможность увидеть водопад на руинах лесной мельницы 1903 года, преодоление канатной переправы через реку Страча и посещение сероводородного источника — Глаз Циклопа.

Если у вас будет возможность и время, обязательно запланируйте визит в деревню Комарово во время этой поездки. Ее развитию большую часть своей жизни отдал экс-депутат Верховного совета Эдуард Войтехович, которого не стало в 2022 году. Он создал там Центр развития сельского предпринимательства. Благодаря его энергии, в деревне возникли собственные пекарня и сыроварня.

Обязательно отведайте локальные вкусняшки и прогуляйтесь по зеленой территории усадебного комплекса 19-20 веков.

Люди на болоте

Если вы до сих пор не исследовали мир белорусского болота, то самое время. Один из самых популярных маршрутов в этом направлении — заказник «Ельня». Его экосистема состоит из болот, старейшее из которых насчитывает около девяти тысяч лет.

Прогуливаясь по экотропе, можно встретить птиц, а также различных животных. Сделать большое количество селфи на фоне цветных ковров из растений и ягод — в июне еще можно застать голубику и чернику. А самое главное — надышаться чистым воздухом: болото выделяет в разы больше кислорода, чем сосновые леса.

Для удобства можно записаться на эко-тур в одном из агентств — например, есть вариант с выездом из Минска и посещением водопада на речке Вята. Но предложений по этому направлению существует очень много.

Браславский курорт

Браслав, пожалуй, самый курортный белорусский город. Расположившись среди трех озер — Навяты, Бережа и Дривяты — и десятка водоемов, он будет идеальной локацией для релакса на выходные или больше.

Можно просто чилить возле воды, а можно провести время активно — взять напрокат байдарку, сап-борд или велосипеды, отправившись изучать окрестности. Большую часть развлечений предлагает местный физкультурно-спортивный клуб «Дривятич».

Обязательно посетите Замковую гору — древнее городище в самом центре, с которым и связана легенда об основании города. Оттуда открывается великолепная панорама на Браслав.

От жары можно укрыться в парке Бельмонт — втором по величине в Беларуси с его 62 гектарами. Парк был заложен еще в середине 18 века. Передвигаясь там по экологической тропе, держите в голове, что здесь в свое время находилась ставка полководца Барклая де Толли, сюда заглядывали неаполитанский король Мюрат, Александр I или, например, декабристы.

Альтернатива столичному Ботаническому саду на востоке страны

Ботанический сад при сегодняшней БГСХА в Могилевской области начали создавать еще в 1840 году для практических занятий студентов по ботанике, лесоводству и садоводству. Сегодня в коллекциях Горецкого ботанического сада и дендрария насчитывается 840 родов, 1476 видов и 1045 сортов декоративных растений. Так что если вы уже обошли вдоль и поперек Ботанический в Минске, это прекрасный план для путешествия на выходные.

По графику летом в Горках вовсю цветут розы, клематисы, флоксы и большое количество кустарников.

Сам Ботанический сад располагается на территории академгородка — с корпусами (в том числе старой застройки, к которой имел отношение итальянский архитектор Кампиони), общежитиями, библиотекой, озером и большим количеством зелени. Существует даже специальный пешеходный маршрут, чтобы точно не пропустить все здания с историко-культурным статусом.