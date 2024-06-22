СМИ: В России началась большая чистка топ-чиновников 1 22.06.2024, 10:27

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Из-за «дырявой» системы ПВО.

Кремль начал масштабные чистки топ-чиновников и военных, которые причастны к созданию российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

В войне против Украины выяснилось, что она не работает.

Об этом пишет влиятельный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который связывают с российскими спецслужбами.

«Российские власти взяли курс на посадку всех тех, кто имел отношения к определенным элементам нынешней системы ПВО. Причем привлекают их в основном по сторонним делам, чтобы не показывать недовольство», - рассказал ресурс.

Он уточнил, что фигурантами разных уголовных дел становятся топ-чиновники российского оборонного холдинга АФК - «РТИ».

Под угрозой тюремного заключения, в частности, оказался Евгений Новицкий, который участвовал в создании системы раннего ракетного предупреждения «Воронеж». И он далеко не единственный. Проблемы также у топ-чиновников РТИ, а также лиц, которые с ними связаны: Игоря Клочко, Вячеслава Лобузько, Сергея Боева, Александра Талалаева, Дениса Линкевичиуса и прочих.