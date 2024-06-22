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В Беларуси ограничили купание на 11 пляжах

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  • 22.06.2024, 10:48
В Беларуси ограничили купание на 11 пляжах
Фото: onliner

Какие водоемы под запретом?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья призвал белорусов не купаться в водоемах на 11 пляжах. Специалисты обследовали 369 пляжей и, отобрав 882 проб воды, выявили 23 не соответствия гигиеническим нормам. Опасными признали водоемы в Минской, Могилевской и Гомельской областях.

Где лучше не купаться?

Так, по состоянию на 20 июня ограничено купание взрослых и детей на некоторых пляжах в Солигорском районе. А именно в пляжных зонах на реке Вызенка, в городском поселке Красная Слобода, водоема деревни Саковичи, на «Старом пляже» и пляже санатория «Березка» Солигорского водохранилища в Солигорске. В то же время последние пробы воды в на Детском пляже Солигорского водохранилища не выявили нарушений, и теперь ограничение на купание там снято.

В Жлобине ограничено купание детей на пляже в районе парка культуры и отдыха «приднепровский» на реке Днепр. Последние пробы воды там не выявили улучшений.

Также ограничения коснулись и водоемов в Могилевской области. Там лучше не приводить на купание детей на городской пляж на реке Днепр в Могилеве, а также в зоны отдыха Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилевского района, на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района. Приостановили купание детей и взрослых и на Святом озере в Могилеве.

Кроме того, санэпидемиологи запретили купание детей и взрослых на пруду Броды в Могилеве, а также в зоне отдыха на реке Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района. Запрет на этих водоемах распространяется и на занятия водными видами спорта.

В чем разница между ограничением и запретом на купание?

Если в воде обнаружили однократное превышение кишечной палочки (E. coli) с показателем более 100 КОЕ/100 см3, то ограничивают купание для детей. Повторное превышение в том же месте в течение семи дней — повод ограничить купание и для взрослых.

Если превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности кишечной палочки более 500 КОЕ/100 см3 или положительные пробы воды на наличие сальмонелл тифа и паратифов, шигелл, энтеровирусов, стафилококков, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, запрещается купание детей, взрослых, а также занятия водными видами спорта.

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