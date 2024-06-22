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В Беларуси нашли место, где голубику продают в три раза дешевле

  • 22.06.2024, 11:02
  • 2,212
В Беларуси нашли место, где голубику продают в три раза дешевле

Минчане будут приятно удивлены.

Еще недавно СМИ писали о том, что на рынках начала появляться первая черника, малина и голубика. И если цены на первые две ягоды у многих уже не вызывают ужас, то с последней ситуация обстоит, мягко говоря, не очень.

Из-за непредсказуемой погоды в этом году у многих продавцов голубику «побило» дождем и градом, а потому и цены на рынке соответствующие — не меньше 60 рублей за кило. Однако журналисты telegraf.news отыскали место, где сладкую и вкусную ягоду можно купить в 3 раза дешевле.

Так, на столичном Комаровском рынке один из продавцов предлагает приобрести килограмм голубики всего за 20 рублей. Да, это вам не клубника по 5 рублей, но и не за 60 ведь! По словам предпринимателя, ягода у него сладкая, но иногда попадается с кислинкой. Однако Виталий уверяет: дешевле на «Комаровке» точно не найдете. Кстати, сдаем координаты: точка находится на 19 месте III сектора (I ряд).

«Комаровка разочаровала: постоянно стараются обмануть, постоянно. То, что на витрине, и то, что получишь — разные вещи совершенно», — поделилась нелестным комментарием под роликом в Instagram одна из белорусок.

Другая добавила:

«Вы, наверное, в Таборы не ездили: там всегда обман и голубика 26 рублей минимум». И действительно, на рынке «Новый Лебяжий» еще два дня назад ягоду продавали от 25 рублей и выше.

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