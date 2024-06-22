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Произошел перелом: на Западе приняли роковое решение для РФ

  • 22.06.2024, 11:23
  • 3,528
Произошел перелом: на Западе приняли роковое решение для РФ

Экс-глава МИД Украины указал на важный нюанс.

Процесс предоставления Украине разрешения наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами (до 300 километров) ускорится. Запад перешел собственные «красные линии», которые сдерживали их в принятии решений по войне в Украине последние 2 года. Об этом во время чата на «Главреде» заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

По его словам, США все еще колеблются и ищут оправдания, почему нельзя действовать, тогда как Европа, которая ближе к угрозе, уже сделала свой выбор. Небольшие страны, такие как Дания, Нидерланды и северные страны, демонстрируют впечатляющую внешнеполитическую активность и смелость.

«Я уже не говорю о Франции, которая сейчас играет уникальную роль и становится примером политического лидерства. Думаю, такого же мы должны ожидать и от Германии, хотя здесь есть определенные моменты. Но по объемам помощи Германия сейчас вышла в лидеры и помогает Украине всем, чем может. И информация о том, что немцы дадут очередной Patriot, является тому подтверждением», - указывает дипломат.

Дипломат добавил, что перелом в отношении помощи западных стран Украине уже произошел.

«Решение саммита G7, в частности, об использовании российских денег является подтверждением того, что наконец-то на Западе стали реалистично смотреть на то, что такое Россия, и поняли, что с ней нельзя договориться. А Путин этому активно помогает: последний безумный «план мира» просто подтвердил неадекватность российского диктатора. А значит, понятно, что надо что-то с этим делать», - сказал Огрызко.

Он выразил мнение, что Запад продолжит двигаться вперед. Однако это не означает, что Запад стремится к распаду России и появлению 15 новых построссийских государств на ее месте.

«К сожалению, это не так. Но разве в 1991 году история послушалась американского президента или британского премьера, которые так же не хотели распада СССР? Просто есть объективные вещи, о которых мы с вами только что говорили, и которые подтачивают изнутри эту достаточно трухлявую конструкцию», - подчеркнул дипломат.

Экс-глава МИД вспомнил о главе «Вагнера» Евгении Пригожине, который мог бы достичь Москвы, если бы прошел еще 200 километров. Он отметил, что тогда только чудо спасло путинский режим от падения, ведь военные просто наблюдали и не поддерживали российского диктатора.

«А некоторые люди размахивали флажками и поддерживали Пригожина. Поэтому очень многие вещи свидетельствуют о том, что режим гнилой и упадет», - делает вывод он.

Огрызко заключает, что для западных партнеров это пока худший сценарий, поскольку они не знают, как действовать дальше.

«Мой ответ прост: садиться думать, формулировать свою политику, писать сценарии, понимать, с кем надо уже сейчас начинать работать внутри России и т.д.», - указал он.

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