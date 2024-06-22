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Премьер-министр Головченко в отчаянии?

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  • 22.06.2024, 11:30
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Премьер-министр Головченко в отчаянии?

Странные заявления лукашиста в адрес одной из самых бедных стран мира.

В последние месяцы белорусские власти внезапно бросились налаживать отношения с Королевством Эсватини.

В апреле посол Беларуси в ЮАР Игорь Белый встретился с Королем Эсватини Мсвати III. А в июне было объявлено, что страны установили дипломатические отношения. Более того, 20 июня руководитель правительства Беларуси Роман Головченко провел в Минске переговоры с премьер-министром Королевства Эсватини Расселом Ммисо Дламини.

Сайт udf объясняет, почему заявления Головченко выглядели странно.

Об обмене опытом между медицинскими секторами двух стран

Головченко заявил:

«В программе вашего визита – посещение одного из медицинских учреждений нашей страны, где вы сможете не только узнать, как построена система здравоохранения Беларуси, но и обсудить возможные перспективные проекты в сфере обмена опытом между медицинскими секторами двух стран и оказания услуг, возможно, по лечению граждан вашей страны в Республике Беларусь».

Премьер-министр Беларуси добавил:

«В нашей стране получает высшее образование большое количество студентов с Африканского континента. Поэтому мы, конечно же, готовы предложить и услуги в сфере образования по различным специальностям».

Насчет медицины есть такой «нюанс»: уровень здравоохранения в Эсватини таков, что по состоянию на 2019 год в стране был зафиксирован самый высокий в мире уровень распространенности ВИЧ среди людей в возрасте от 15 до 49 лет (27,1%).

Власти проблемами в сфере здравоохранения особо не озабочены. Например, премьер-министра Эсватини обвиняют в том, что при нем из бюджета пропала внушительная сумма, предназначавшаяся да закупки лекарств в государственные больницы.

На учебу в Беларусь из этой африканской страны также не поедут. Еще один «нюанс» в том, что Эсватини, где живет чуть более миллиона жителей, около 70% населения находится за чертой бедности.

О готовности Беларуси поставлять технику в Королевство Эсватини

Знает ли Головченко, сделавший такой заявление, что ВВП Эсватини составляет всего 4,6 миллиарда долларов (ВВП Беларуси – 68,7 миллиардов долларов)? Таким образом Эсватини является одной из самых бедных стран мира.

Кроме того, королевство торгует фактически только с соседней ЮАР, откуда получает более 90% импорта и куда отправляет около 70% экспорта.

Но и это не последняя проблема. Загвоздка еще в том, что значительная часть бюджета страны направляется не на развитие экономики или социальной сферы, а на комфортную жизнь короля Мсвати III и его огромной семьи.

Мсвати III правит страной с 1986 года. В честь своего 50-летия он переименовал ее из Свазиленда в Эсватини. По данным СМИ, у короля 13 роскошных резиденций, огромный парк из дорогих автомобилей, около 15 жен (в качестве восьмой супруги он выбрал несовершеннолетнюю девушку, за что оштрафовал себя на одну корову) и неизвестное количество детей.

С 2021-го в стране несколько лет бушевали народные протесты, которые закончились расстрелами.

Как упоминалось выше, короля Мсвати III больше волнует не покупка техники для экономики страны, на что надеется Головченко, а покупки дорогих авто. Так, несколько лет назад он приобрел для себя и своей семьи более 10 автомобилей Rolls-Royce.

Премьер-министр Беларуси в поиске новых рынков сбыта, видимо, впал в отчаяние, если решил попробовать развить отношения с Королевство Эсватини.

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