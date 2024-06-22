У Илона Маска родился 12-й ребенок 22.06.2024, 11:37

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Бизнесмен считает низкую рождаемость одним из самых больших рисков цивилизации.

У Илона Маска и топ-менеджера Neurolink Шивон Зилис родился третий ребенок. Бизнесмен, считающий низкую рождаемость «одним из самых больших рисков цивилизации», является отцом 12 детей, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg Businessweek.

По словам источников, в начале года у Маска и Шивон Зилис, топ-менеджера Neurolink, компании бизнесмена по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа, родился третий общий ребенок. В 2021 году они стали родителями близнецов.

Певица Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше), с которой Маск встречался до 2021 года, родила троих детей — сыновей X Æ A-XII (читается как Экс Эш Эй-Твэлв) и Техно Механикуса и дочь Y.

Кроме того, бизнесмен является отцом двойняшек Гриффина и Ксавьера, и тройняшек Дамиана, Саксона и Кая от первой жены — Джастина Уилсона.

Первенец Маска, сын Невады, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

Шивон Зилис 38 лет. В 2015 году она попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории венчурного капитала. С Маском Зилис познакомилась во время сотрудничества со стартапом OpenAI в области искусственного интеллекта, после чего некоторое время работала в Tesla.