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Белорусам светят черный рынок, дефицит и проблемы с валютой

  • Алесь Гудия, «Позірк»
  • 22.06.2024, 11:44
  • 2,336
Белорусам светят черный рынок, дефицит и проблемы с валютой

«Палочка-выручалочка» сломалась.

Экономика Беларуси за пять месяцев года «сработала великолепно». Во всяком случае, в этом убеждал премьер Роман Головченко, докладывая 17 июня Александру Лукашенко. Однако в этой бочке меда есть ложка дегтя: экспорт не растет по планам правительства.

Проблему отрицательного сальдо внешней торговли премьер, видимо, и рад был бы не затрагивать вовсе, однако когда про это заговорил Лукашенко, тему пришлось раскрыть. «Лезвия этих ножниц будем сводить вместе», — пообещал Роман Головченко. Но удастся ли?

Обычно спасали услуги

Напомню азы. Внешняя торговля Беларуси состоит из международной торговли товарами и услугами. Хотя основной объем как экспорта, так и импорта связан с товарами, эффективность внешней торговли во многом определяется успехами в секторе услуг.

Белорусская экономика закупает значительный объем товаров, поэтому зачастую импорт превышает экспорт. Зато с услугами ситуация обратная. Беларусь продает их за рубеж значительно больше, чем закупает, и здесь особенно выручают ИТ и транспортные услуги. Это превышение экспорта услуг над их импортом обычно позволяет компенсировать отрицательное сальдо по товарам.

Но сейчас палочка-выручалочка не сработала. За январь — апрель экспорт товаров и услуг составил 15 млрд 615 млн долларов США, тогда как импорт достиг 15 млрд 769 млн долларов. В итоге чистый баланс оказался отрицательным — минус 154 млн.

Импорт обгоняет экспорт по всем фронтам

В актуальной статистике белорусской внешней торговли важно отметить несколько моментов.

Во-первых, экспорт растет медленнее, чем импорт. За первые четыре месяца года поставки белорусских товаров и услуг увеличились всего на 2,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, тогда как закупки зарубежных товаров и услуг возросли на 4,1%. И если в январе — апреле прошлого года внешнеторговое сальдо было положительным (147 млн долларов США), то сейчас оно, как видим, отрицательное.

Во-вторых, оборот товаров, который традиционно является основным двигателем внешней торговли, показал за январь — апрель 2024 года рост на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Однако внешнеторговый оборот услуг, который обычно поддерживает белорусскую экономику, снизился (99,1%).

В-третьих, не в пользу Беларуси складывается динамика внешней торговли как товарами, так и услугами. В товарном секторе импорт растет быстрее экспорта. В секторе услуг экспорт снижается сильнее, чем импорт.

Таким образом, показатели белорусской экономики на внешнем рынке просели сразу по нескольким направлениям.

Санкции все-таки работают

Актуальные проблемы белорусской внешней торговли напрямую связаны с действием санкций. Несколько лет назад была почти достигнута идеальная диверсификация внешней торговли — «треть-треть-треть» — между Россией, ЕС и другими странами. Теперь же более двух третей приходится на подсанкционную Россию, а остальные объемы в основном проходят через ее территорию.

За это время ключевые драйверы белорусской экономики, такие как ИТ и транспорт, перешли в разряд наиболее стагнирующих отраслей, теряющих не только рынки, но и человеческий потенциал. Эти негативные эффекты полностью вызваны реакцией властей на события 2020 года. В итоге инновации и полноценная международная кооперация стали для белорусских компаний недостижимыми.

Переориентация внешней торговли вернула белорусскую экономику к состоянию, близкому к 90-м годам, когда ключевым рынком сбыта был российский. Однако если тогда перед Беларусью открывались реальные перспективы расширить географию внешней торговли, то сейчас, напротив, география сужается.

Не стоит обольщаться заявлениями властей о блестящих перспективах торговли с Африкой и Азией. Ориентация на тамошние рынки — вынужденная мера, приходится продавать товары и услуги туда, куда ранее это ранее было экономически нецелесообразно. Мы рискуем повторить опыт отношений с Венесуэлой и Туркменистаном, где за белорусские товары и услуги иной раз просто не платили.

Конечно, у белорусских властей сейчас нет другого выбора. Но и последствия таких решений очевидны. Уже сейчас, по итогам четырех месяцев года, мы видим признаки слома долгосрочного тренда: экспорт услуг на внешние рынки начинает падать, что перестает компенсировать проблемы в торговле товарами.

В ближайшем будущем перед страной может возникнуть серьезная угроза. Сначала придется тратить золотовалютные резервы, с помощью которых власти обычно справляются с дисбалансами внешней торговли. Когда этот источник истощится, нас ожидает деградация внешней торговли.

В итоге светят черный рынок, дефициты и множественные обменные курсы. Это не обязательно случится в один день. Но скоро белорусы могут почувствовать подзабытые симптомы «лихих 90-х».

Алесь Гудия, «Позірк»

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