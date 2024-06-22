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Путин в кроссовках ABIBAS

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  • Ян Валетов
  • 22.06.2024, 12:19
  • 6,520
Путин в кроссовках ABIBAS

Все-таки исторические аллюзии весьма забавная штука.

Страна, которая уже почти 80 лет как рассказывает, как спасла мир от фашизма и нацизма, по сути превратилась в кривобокий аналог той самой гитлеровской Германии.

В китайскую подделку нацистской диктатуры, в этакие кроссовки ABIBAS.

Аналогии настолько прямые, что уже и поправлять ничего не надо.

Риторика, методы, идеология – осталось только Путину отрастить усики – каплеуловитель – челка у него уже есть, и можно будет снимать новый «Триумф воли».

Медведев, конечно, на месте Геббельса выглядит, как пародия, но вся нынешняя Россия – это страна-пародия, так что все ложится в контекст, даже этот шут с твиттером.

Страшная в своей озлобленности, ограниченности и агрессивности страна. Уродливая и изломанная, как деревце, росшее среди промерзших валунов в Заполярье. Далекая от реальности и оторванная от современности, ментально провалившаяся в 30-е годы прошлого века.

Новая ось зла, которая гордится этой ролью в мировом устройстве. Центр кристаллизации всего мерзкого, что есть сейчас в мире, рядом с которым нам и нашим соседям «повезло» жить.

Ян Валетов, «Телеграм»

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